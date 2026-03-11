В Ростовской области сумма штрафов за свалки в лесах составила 1,3 млн рублей

В 2025 году было составлено 190 протоколов за складирование мусора в лесах Ростовской области. «Серые» возчики заплатили штрафы на 1,3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В ведомстве отмечают, что, несмотря на штрафы, количество свалок не сокращается.

Поэтому губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поручил усилить контроль за «серыми» возчиками на уровне муниципалитетов и взаимодействие с правоохранителями на местах, чтобы не допускать новых свалок.

Кроме этого, к патрулированию территорий лесов планируется привлечь сотрудников МВД и казачества.

Наталья Белоштейн