Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ФК «Ростов» оштрафован за неподобающее поведение команды в матче с «Краснодаром»

ФК «Ростов» оштрафован на 100 тыс. руб. за неподобающее поведение команды (удаление двух футболистов в составе одной команды). Об этом сообщила контрольно-дисциплинарная комиссия Российского футбольного союза.

Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

Штраф наложен по итогам домашнего матча ростовчан 28 февраля против ФК «Краснодар», когда Дмитрий Чистяков был удален главным арбитром после двух желтых карточек, а Илья Вахания получил прямую красную карточку в самом конце матча.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все