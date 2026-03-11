ФК «Ростов» оштрафован за неподобающее поведение команды в матче с «Краснодаром»

ФК «Ростов» оштрафован на 100 тыс. руб. за неподобающее поведение команды (удаление двух футболистов в составе одной команды). Об этом сообщила контрольно-дисциплинарная комиссия Российского футбольного союза.

Штраф наложен по итогам домашнего матча ростовчан 28 февраля против ФК «Краснодар», когда Дмитрий Чистяков был удален главным арбитром после двух желтых карточек, а Илья Вахания получил прямую красную карточку в самом конце матча.

Наталья Белоштейн