Мэр Ярославля запретил выход на лед весной

Мэр Ярославля Артем Молчанов подписал постановление «Об ограничении водопользования на водных объектах в городе Ярославле в весенний период 2026 года». Постановление вступило в силу.

«Ограничить водопользование в части запрета выхода граждан и выезда транспортных средств на лед на водных объектах, расположенных на территории города Ярославля, до окончания прохождения ледохода и таяния ледового покрова»,— указывается в документе.

Решение принято в связи с наступлением положительных дневных температур и появлением неокрепшего льда.

10 марта господин Молчанов на открытом совещании в мэрии высказал критику в адрес любителей зимней рыбалки, которые выходят на лед.

