Ярославский губернатор заявил о готовности к весеннему половодью

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о готовности региона к безаварийному пропуску весеннего половодья. Об этом он сказал в ходе доклада на совещании по защите населения и территорий от ЧС в паводковый период и пожароопасный сезон, которое провел полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев.

По словам губернатора, сейчас уровень воды в норме. Постоянный мониторинг ситуации ведется региональным управлением МЧС, Ростехнадзором, Верхне-Волжским бассейновым водным управлением. Также в муниципальных образованиях создали наблюдательные посты — 32 стационарных и один временный.

«В частности, организовано маршрутное обследование затороопасных участков, оперативно получаем прогнозную информацию об объемах притоков в Рыбинское водохранилище»,— рассказал губернатор.

Как добавила зампред областного правительства Татьяна Потемкина, к настоящему моменту уже прошла инвентаризация дорог, мостов, дамб, плотин, населенных пунктов с риском нарушения сообщения, были расчищены водоотводные канавы, трубы, стоки, обеспечена готовность гидротехнических сооружений к половодью. Для каждого муниципального образования подготовили план действий.

Алла Чижова