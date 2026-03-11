В Ростове задержали шестерых торговцев наркотиками через аптеки

В Ростове-на-Дону правоохранители задержали шестерых подозреваемых членов организованной группы, незаконно торговавшей сильнодействующими веществами через аптеки. Оперативники изъяли около 35 кг препаратов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным следствия, участники схемы использовали для сбыта веществ две аптеки в столице региона. В незаконную торговлю были втянуты как руководители фармацевтических организаций, так и рядовые сотрудники.

При обысках в аптеках и по месту жительства задержанных обнаружили лекарственные препараты с сильнодействующими веществами, на которые отсутствовали необходимые разрешительные документы. У одного из участников группы нашли около 200 рецептурных бланков с печатями медицинских учреждений, у другого — наличные в рублях и иностранной валюте.

Следователи возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта). Всем шестерым фигурантам предъявили обвинения и избрали меры пресечения: заключение под стражу, домашний арест и запрет определенных действий.

Сейчас правоохранители проводят мероприятия по установлению всех эпизодов преступной деятельности и выявлению других соучастников.

Константин Соловьев