Из Ростовской области в Китай экспортировали 25 тонн мяса птицы

Со 2 по 6 марта с территории Ростовской области было досмотрено и отправлено в Китай 38,6 тонн сельхозпродукции. Об этом сообщает пресс-служба управления россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении, с территории региона подлежали экспорту 25 тонн субпродуктов птицы и 13,6 тонн пухоперьевой смеси. «Продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и в полном объеме соответствует требованиям страны-импортера»,— отмечает пресс-служба.

Наталья Шинкарева