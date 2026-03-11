Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Дону выявили незаконное продление сроков годности молочной продукции

В Родионово-Несветайском районе специалисты Россельхознадзора выявили факт незаконного продления сроков годности молочной продукции индивидуальным предпринимателем. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным управления, уполномоченное лицо предпринимателя через транзакцию «производство-переработка» увеличило срок годности сливок. Такие действия могут привести к поступлению в торговлю некачественных товаров, поскольку определить реальную дату истечения срока годности становится невозможно. Конкретнее, выявленное нарушение противоречит закону «О ветеринарии» и правилам организации работы в электронной форме.

По результатам проверки регистрацию уполномоченного лица аннулировали. Предпринимателю объявили предостережение.

Константин Соловьев

