Суд отказал МЧС в иске к «Роствертолу» за задержку поставки вертолета

Арбитражный суд Москвы отклонил иск МЧС к «Роствертолу» о взыскании 315,4 млн руб. за просрочку поставки вертолета. Соответствующее решение размещено в картотеке арбитражных дел.

Договор на поставку вертолета центральная база измерительной техники МЧС заключила с «Роствертолом» в 2020 году. По условиям соглашения, завод должен был выполнить обязательства до апреля 2022 года.

Поставку вертолета отложили до ноября 2022 года из-за начала СВО, закрытия неба над Ростовом и санкций, что помешало летным испытаниям. МЧС подало в суд на завод, требуя взыскать 315,4 млн руб. На это «Роствертол» подал апелляцию, утверждая, что заказчик намеренно затягивал сроки приемки.

Суд признал этот довод несостоятельным и постановил взыскать с «Роствертола» указанную сумму. Апелляционная инстанция также оказалась не на стороне ответчика. После этого «Роствертол» обратился в кассационный суд. Там решение суда первой инстанции было отменено, и дело вернули на повторное рассмотрение.

