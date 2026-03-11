В Кузбассе из-за шквалистого ветра 19 поселков остались без света

Отключение света зафиксировано в 19 населенных пунктах Новокузнецкого района Кемеровской области. Авария произошла из-за шквалистого ветра, сообщил глава района Андрей Шарнин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По его словам, отключения затронули поселки Тальжино, Баевка, Рассвет, Иганино, Чичербаево. Кроме того, частичное отключение света отмечается в поселках Загорском, Ананьино, Новый Урал, Верх-Кинерки, Калмыковский, Березово, Алексеевка, Южный, Бунгур и Металлургов.

Также с 10 марта без электроснабжения остаются населенные пункты Кузедеево, Шартонка, Лыс, Большая Сулага.

По данным Западно-Сибирского УГМС, на территории Кузбасса порывы ветра достигают 25 м/с и более. Днем 11 марта в области ожидается снег, температура воздуха опустится до -14 градусов. В ночь на 12 марта прогнозируется похолодание до -24 градусов.

Александра Стрелкова