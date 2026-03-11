Жительницу Новосибирска осудят за аферы с продажей имущества на 80 млн рублей

Центральный райсуд Новосибирска рассмотрит уголовное дело в отношении местной жительницы об аферах под предлогом мнимых сделок с имуществом. Ей вменяют в вину мошенничество (ст. 159 УК РФ), сообщает ГУ МВД региона.

Согласно версии следствия, с октября 2014-го по ноябрь 2024 года злоумышленница получала денежные средства от граждан, с которыми находилась в приятельских отношениях, под предлогами покупки для них имущества на аукционе по низким ценам.

Получала от знакомых крупный залог или полную стоимость перед покупкой и предоставляла им фиктивные сведения о несуществующих объектах. После этого мошенница прекращала общение с пострадавшими. Кроме того, аферистка занимала деньги под разными предлогами, в том числе на лечение или похороны родственников. Полученные средства от преступных схем фигурантка дела тратила на покупку недвижимости и отдых.

Ущерб от ее действий превысил 80 млн руб., всего пострадали 19 жителей Новосибирской области. Аферистка была задержана правоохранителями в ноябре 2024 года.

Александра Стрелкова