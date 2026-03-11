Прошение об УДО подал застройщик ЖК «Радужный» в Новосибирске

Первомайский райсуд Новосибирска рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении Сергея Варламова, отбывающего четырехлетний срок за мошенничество при строительстве ЖК «Радужный». Заседание назначено на 31 марта, сообщила пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

10 ноября 2023 года Сергея Варламова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

По материалам расследования, в 2014 году фирму Сергея Варламова привлекли в качестве генподрядчика строительства ЖК «Радужный». В период с 2014-го по 2021 год были заключены договоры долевого участия в строительстве пяти многоквартирных домов в селе Верх-Тула под Новосибирском. Обязательства по строительству выполнены не были, а привлеченные денежные средства похищены. Пострадавшими признали полторы сотни дольщиков, общий ущерб составил свыше 150 млн руб.

Илья Николаев