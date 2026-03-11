Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Более 40 БПЛА сбиты над Таганрогом и пятью районами Ростовской области

Вечером 10 марта и ночью 11 марта в Ростовской области системой ПВО уничтожены более 40 БПЛА над Таганрогом и пятью районами — Миллеровским, Чертковским, Шолоховским, Неклиновским и Куйбышевским. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава региона Юрий Слюсарь.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Люди не пострадали.

«Не обошлось без последствий на земле — в результате падения обломков БПЛА в п. Чертково была повреждена линия электропередач, возгораний не было»,— отметил губернатор.

Электроснабжение частных домов было восстановлено за полтора часа. Информация о последствиях уточняется. Беспилотная опасность сохраняется.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все