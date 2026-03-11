Мошенники выманили 8 млн рублей у жителя Кузбасса, запугав его уголовным делом

8 млн руб. лишился 60-летний житель Новокузнецка, которого мошенники запугали уголовным преследованием за госизмену. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Согласно информации ведомства, по словам потерпевшего, в конце февраля ему позвонил мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. Звонивший сказал, что с принадлежавшего новокузнечанину счета осуществляются денежные переводы в поддержку ВСУ, и пригрозил уголовной ответственностью за госизмену. Чтобы этого избежать, требовалось отдать все свои накопления на проверку. Заявитель вручил 8 млн руб. троим прибывшим к нему домой курьерам.

Стражи порядка завели уголовное дело. Они установили маршрут арендованного автомобиля, на котором передвигались курьеры, и задержали их. Задержанными оказались трое жителей Кузбасса в возрасте от 23 до 25 лет. При личном досмотре и обысках по адресам проживания подозреваемых нашли примерно 500 тыс. руб., которые те оставили себе в качестве вознаграждения за участие в афере. Остальные деньги, как установило следствие, сообщники перевели своим вербовщикам.

Илья Николаев