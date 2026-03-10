Ярославский губернатор ждет появления театров в Ростове, Переславле и Угличе

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о планах по созданию в Ростове Великом, Переславле-Залесском и Угличе профессиональных театров. Об этом он написал в своем Telegram-канале после пресс-конференции в Москве в «Мастерской 12» Никиты Михалкова, где начались Дни Ярославской области в рамках всероссийского фестиваля-смотра «Атлас театральной России».

Михаил Евраев

Фото: Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

«Ярославль — родина первого русского профессионального театра. Сегодня у нас работают шесть профессиональных театров, а также частные, учебные и народные коллективы. Ставим задачу, чтобы профессиональные театры также появились в Ростове Великом, Переславле-Залесском и Угличе»,— написал Михаил Евраев.

В настоящее время в области работают Волковский театр, Рыбинский драматический театр, Ярославский и Рыбинский театры кукол, Ярославский театр юного зрителя, рыбинский «Хороший театр».

В рамках фестиваля 10 марта состоялся концерт «Легенда о Валентине» Ярославской государственной филармонии, 11 марта Ярославский государственный театр кукол покажет спектакль «Златовласка», а Ярославский государственный театр юного зрителя — «Не так живи, как хочется».

12 марта Ярославский областной дом народного творчества представит спектакль «Где любовь да согласие, там и двор красен», 13 марта Рыбинский театр кукол — «Барышня-крестьянка», а Рыбинский драмтеатр — «Любовь по-итальянски». Также состоятся встреча с Татьяной Устиновой, выступления заслуженной артистки РФ Нонны Гришаевой в рамках концертной программы «Амбассадоры Вятского». Телекомпания «ЯрСинема» проведет показ фильмов «Небесная команда» и «Портной из Бруклина».

Алла Чижова