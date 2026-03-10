В Пензенской области завели дело о махинациях с госпитализацией военнослужащих

В Пензенской области пресекли деятельность 40-летнего жителя, причастного к организации противоправной схемы госпитализации военнослужащих. Об этом сообщили в МВД РФ.

Фигурант, используя связи в медицинских учреждениях, за вознаграждение обеспечивал оформление подложных документов и ложных диагнозов для военных. Материальный ущерб от незаконной деятельности оценивается в 11 млн руб.

В отношении пензенца возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Оперативно-розыскные мероприятия проводились сотрудниками МВД совместно с УФСБ России по Пензенской области.

Нина Шевченко