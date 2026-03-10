АвтоВАЗ расширил гамму комплектаций битопливного Lada Largus

АвтоВАЗ расширил линейку комплектаций битопливного Lada Largus, представив новые версии как для универсала, так и для фургона. В пресс-службе автопроизводителя сообщили, что теперь у универсала появилась базовая комплектация «Классик», а у фургона — стартовая версия «Комфорт».

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Цены на автомобили с учетом государственной субсидии начинаются от 1,59 млн руб. для универсала и от 1,62 млн руб. для фургона. В стандартное оснащение входят кондиционер, подушки безопасности, обогрев сидений и зеркал. Также доступна верхняя комплектация «Драйв» с парктроником, камерой, датчиками и мультимедиа.

Битопливный Lada Largus работает на метане и бензине, что обеспечивает запас хода более 1 000 км. Производство модели началось в феврале 2026 года. Новые комплектации направлены на расширение доступности автомобиля для потребителей.

Андрей Сазонов