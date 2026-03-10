Более 12 тысяч зрителей посетили фестиваль циркового искусства в Ижевске

XV Международный фестиваль циркового искусства в Ижевске собрал 2,8 тыс. зрителей, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. С 6 по 9 марта в цирке продемонстрировали свои таланты 150 артистов из 12 стран. В этом году в программе выступили гимнасты, акробаты, дрессировщики, жонглеры и клоуны из Китая, Танзании, Мексики, Японии, Аргентины и других государств.

Международное жюри оценивало конкурсные номера. Бронзовыми призерами стали групповой вольтиж из Бурятии, испанский жонглер Бруно Макаджи и воздушный дуэт «Убунту» представляющий Испанию и Колумбию. Серебряные медали получили акробаты из Танзании и российские артисты Салих Гаязов и Лючия Сухорукова. Золотыми призерами стали акробатический дуэт из Китая «За мечтой», гимнастки из Монголии «Селенге» и клоунское трио «Без носков» из России.

Анастасия Лопатина