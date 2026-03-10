Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
СК завел дело на чиновников в Энгельсском районе из-за аварийного дома

В Саратовской области возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации Энгельсского района (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Фото: Нина Шевченко

Поводом стала ситуация с многоквартирным домом №5 на четвертом квартале рабочего поселка Приволжский. Жильцы длительное время не могут добиться признания здания аварийным.

По версии следствия,несмотря на непригодность помещений для проживания, местные чиновники не спешат признавать строение аварийным и подлежащим сносу. Также власти не предлагают людям переселиться в маневренный фонд.

Следователи проводят осмотр дома. Все обстоятельства инцидента уточняются.

Нина Шевченко