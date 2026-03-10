«Трактор» вышел в плей-офф Кубка Гагарина

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» досрочно вышел в плей-офф Кубка Гагарина. Команда гарантировала себе участие в борьбе за награду после поражения хабаровского «Амура» казахстанскому «Барысу». Их встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу астанинской команды.

В настоящий момент «Трактор» находится на шестом месте турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ с 66 очками. В регулярном чемпионате КХЛ «черно-белым» предстоит сыграть еще пять матчей. Ближайшая встреча состоится 10 марта в Нижнекамске с местным «Нефтехимиком». Первые игры Кубка Гагарина пройдут 23 и 24 марта.

Ольга Воробьева