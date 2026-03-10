В Ахтубинске экс-полицейских осудили за избиение при задержании местного жителя

В Астраханской области двое бывших сотрудников полиции признаны виновными в превышении должностных полномочий с применением физической силы (Суд вынес обвинительный приговор по п. «а, б, г, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Следствие установило, что в марте 2025 года двое участковых уполномоченных, находясь у дома на улице Астраханской в поселке Верхний Баскунчак, применили перцовый баллончик, повалили на землю местного жителя, надели наручники за спиной и нанесли ему удары руками и ногами в область головы и туловища.

Ахтубинский районный суд вынес приговор: одному из бывших полицейских назначено наказание в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, другому — 3 года 10 месяцев.

Решение суда основано на доказательствах, собранных следственным отделом Следственного комитета России по Астраханской области. Суд признал действия подсудимых незаконными и виновными в совершении преступления. Приговор вступил в законную силу.

Никита Маркелов