В Саратовской области за неделю возросло количество зараженных COVID-19

За прошлую неделю рост заболеваемости COVID-19 в Саратовской области составил 12,7%. Доминирует штамм XFG (Стратус).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Также рост зафиксирован в Самарской области. Там по данным регионального управления Роспотребнадзора, показатель заболеваемости составил 5,5 на 100 тыс. населения (+8,75%). В Республике Марий-Эл за прошедшую неделю выявлено 30 случаев заражения COVID-19 (+11,1%).

Наибольший рост заболеваемости зафиксирован в Нижегородской области — 27,5%. Всего за минувшую неделю в России зарегистрировано 4,7 тыс. случаев заражения COVID-19.

Нина Шевченко