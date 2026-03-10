Подразделения мэрии Ярославля и администрации Рыбинска ждет переезд

В Ярославской области планируется продать помещения, где сейчас располагаются структурные подразделения мэрии Ярославля, администраций Рыбинска и Ярославского округа. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Фото: Правительство Ярославской области Департамент образования мэрии Ярославля

По словам губернатора, переезд органов власти из исторических зданий проводится не только в Ярославле, но и в других округах региона. Освобождаемые 20 объектов выставят на продажу, больше всего — в Ростовском, Борисоглебском, Угличском округах и в Ярославле.

Так, свои помещения покинут структурные подразделения мэрии Ярославля — управление земельных ресурсов, комитет по управлению муниципальным имуществом и департамент образования.

В Ростове Великом планируется включить в план приватизации помещения администрации городского поселения: Карла Маркса, 10, Маршала Алексеева, 4, 50 лет Октября, 3, Советская площадь, 5/2, 7/1.

Администрация Ярославского округа покинет здание на Московском проспекте, где находится управление градостроительства, имущественных и земельных отношений округа. Здание уже включили в план приватизации.

В Рыбинске городская администрация переедет из исторического здания на улице Крестовой,77. Там располагаются департамент имущественных и земельных отношений, департамент архитектуры и градостроительства, департамент спорта.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2024 году правительством области было принято решение о переезде органов власти из исторического центра Ярославля в «правительственный квартал» — здание на пересечении улицы Советской и проспекта Ленина. Впоследствии здания продают, чтобы инвесторы занялись их восстановлением и открыли в них гостиницы, кафе и рестораны.

