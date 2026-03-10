Больницы №40, №21 и роддом №4 хотят объединить в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде планируют объединить в одно юрлицо больницы №40 и №21 в Автозаводском районе, а также роддом №4 в Ленинском районе. Комиссия при региональном минздраве сочла возможным такое объединение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как и в случае с объединением других медицинских организаций, власти рассчитывают повысить тем самым доступность оказания медицинской помощи. Больница №21 и родильный дом продолжат работу как структурные подразделения больницы №40.

Сокращение сотрудников не потребуется, за исключением дублирующих руководящих должностей, бухгалтерских и коммерческих служб.

Добавим, больницу №40 сейчас возглавляет Ольга Мануйленко, №21 — Галина Ковалева, роддом №4 — Эльвира Биткина.

Как писал «Ъ-Приволжье», в районах Нижегородской области больницы объединяют в межрайонные центры.

Галина Шамберина