Снег из Челябинска собираются вывозить круглосуточно

Подрядчикам необходимо вывозить снег с территории Челябинска на полигон круглосуточно. Такое распоряжение на аппаратном совещании дал мэр Алексей Лошкин, сообщает пресс-служба городской администрации.

За последнюю неделю на полигон вывезли 150 тыс. кубометров снега. Сейчас он заполнен на 2 млн кубометров, что является рекордом за время работы. В городе продолжают убирать последствия снегопада, уделяя особое внимание проезжей части и межквартальным проездам. Сам снег вывозили только ночью, чтобы не осложнять ситуацию на дорогах. Поскольку вскоре в Челябинске потеплеет, необходимо ускорить транспортировку снега.

«Вывоз должен перейти на круглосуточный режим. Особенно там, где валы уже сформировали», — подчеркивает Алексей Лошкин.

Днем 10 марта на улицах города убирали снег 242 единицы техники и 494 дорожных рабочих. Ночью улицы и тротуары Челябинска очищали 200 спецмашин и 182 человека. За первые дни марта количество выпавшего снега превысило месячную норму осадков в городе.

Виталина Ярховска