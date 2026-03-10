Еще один боец из Удмуртии вернулся в Россию в рамках обмена военнопленными

В ходе последнего обмена военнопленными в Россию вернулся еще один боец из Удмуртии, который провел в плену более восьми месяцев. Как сообщил уполномоченный по правам человека в республике Виктор Кушко, солдат уже связался с родными.

Напомним, солдат из Удмуртии вернулся в Россию в рамках последнего обмена военнопленными с Украиной 5-6 марта. «Он пробыл в плену более полугода»,— написал омбудсмен.

5-6 марта Россия и Украина обменяли по 500 военнослужащих с каждой стороны. Посредниками обмена выступили США и ОАЭ.

Анастасия Лопатина