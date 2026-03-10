В Саратовской области за зиму на дороги высыпали почти 200 тысяч тонн соли

За зимний период дорожные службы Саратовской области использовали 195 тыс. тонн песко-соляной смеси. Об этом сообщило министерство дорожного хозяйства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство дорожного хозяйства Саратовской области Фото: Министерство дорожного хозяйства Саратовской области

В 16 районах и в городе Саратове в ночь и утро прошлого дня шел снег. Температура воздуха варьировалась от - 25°C в Пугачевском районе до - 7°C в Аркадакском, в Лысогорском и Балашовском районах наблюдались сильные снегопады с низовой метелью.

Ведется расчистка региональных дорог и их обработка песко-соляной смесью. За последние сутки было использовано 237 тонн смеси. Дорожные службы продолжают работу в условиях неблагоприятной погоды, обеспечивая проходимость транспортных магистралей. Ведется контроль за состоянием дорог и своевременным реагированием на изменения погодных условий.

Никита Маркелов