Более 14 тысяч га леса планируют высадить в Нижегородской области за 2026 год

Лес на площади более 14,4 тыс. га планируется восстановить в Нижегородской области в 2026 году. Как сообщили в региональном минлесхозе, специалисты уже проанализировали участки, запланированные к восстановлению, и территории, где по итогам инвентаризации требуется довысадка деревьев.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Лесопользователи должны согласовать проекты лесовосстановления за 30 дней до начала работ. Параллельно арендаторы участков закупают посадочный и посевной материал.

Как писал «Ъ-Приволжье», за 2025 год в Нижегородской области собрали более 30 т шишек для восстановления лесов. Лесные насаждения высадили на площади более 5,9 тыс. га.

Галина Шамберина