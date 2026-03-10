Пензенская область отчиталась об освоении 422 млн рублей

На заседании правительства Пензенской области отчитались о строительстве инфраструктурных объектов в 2025 году. Средства были выделены в рамках казначейских инфраструктурных кредитов, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: t.me / omelnichenko

В Кузнецке построили сети водоотведения и котельную в микрорайоне «Взлетный», а также сети водоснабжения в «Нарышкино». В Пензе проложили магистральный водопровод на улицах Измайлова и Ново-Казанской. Общая сумма затрат — 422 млн руб., протяженность сетей — 20 км.

В этом году запланировано строительство сетей водоснабжения и водоотведения на ул. Окружной в Пензе. Завершить работы и спроектировать котельную там же планируется в 2027 году.

Нина Шевченко