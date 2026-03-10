Ижевск занял 33-е место в рейтинге по строительству жилья

Ижевск занял 33-е место в рейтинге городов России по количеству строящихся квартир, следует из данных РИА «Новости». В начале года на одного жителя столицы Удмуртии приходилось 1,4 кв. м жилья. В рейтинге город находится между Воронежем (1,51 кв. м) и Красноярском (1,38 кв. м).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Лидерами рейтинга стали Краснодар (4,39 кв. м), Тюмень (3,93 кв. м) и Майкоп (3,57 кв. м). Замыкают топ Саратов (0,11 кв. м), Нижний Тагил (0,15 кв. м) и Новокузнецк (0,16 кв. м).

Анастасия Лопатина