В Ижевске восстановили движение трамваев в городок Металлургов

Движение трамваев маршрутов 1, 4, 7 и 10 в городок Металлургов открыли с 15:45. Как сообщает пресс-служба «ИжГЭТ», спецтехника и дорожники убрали большую часть льда и снега.

Напомним, утром 10 марта в городке Металлургов произошел прорыв водопровода с выходом воды на проезжую часть и трамвайные пути. Движение трамваев было приостановлено около 06:30, троллейбусов — около 09:00.

Аварийная бригада «Ижводоканала» локализует место повреждения. Из-за отключения холодного водоснабжения школа №35 была переведена на дистант. По последним данным, жилые дома от водоснабжения не отключены.

Анастасия Лопатина