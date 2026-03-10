Существенное потепление ожидается в Удмуртии в ближайшие дни

В ближайшие сутки в Удмуртии погоду будет определять атмосферный фронт. Как сообщает региональный Гидрометцентр, в ночь на 11 марта — умеренный снег, днем — небольшой снег и возможная морось. Температура воздуха в первую половину ночи составит -13..-18°С, к утру потеплеет до -9..-14°С, а днем достигнет -4..+1°С.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

12 марта существенных осадков не предвидится. Ночью температура будет колебаться от -4 до +1°С, а днем ожидается +1..+6°С.

13 марта в некоторых районах возможен небольшой мокрый снег и дождь, а также ледяной дождь. Ночью температура около 0°С, днем — +1..+6°С.

В ночные и утренние часы возможен туман, на дорогах прогнозируется гололедица. По предварительному прогнозу, теплая погода сохранится и в выходные дни.

Анастасия Лопатина