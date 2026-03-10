Ремонт трассы к туристическим местам и трем селам проведут под Энгельсом

В Энгельсском районе в 2026 году отремонтируют 14-километровую дорогу к селам Старицкое, Осиновка и Липовка. Трасса ведет к немецкой кирхе и подвесному мосту через реку Большой Караман, сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства.

Фото: Министерство дорожного хозяйства Саратовской области

Дорога обеспечивает подъезд к социальным учреждениям для более чем 1,7 тыс. местных жителей. Здесь расположены школы, детсад, амбулатория, ФАПы и дома культуры, также по трассе проходит школьный маршрут (образовательный центр №3).

По данным администрации Энгельсского МР, район привлекает туристов из соседних регионов и Казахстана. Ремонт улучшит транспортную доступность объектов культурного и туристического интереса.

Нина Шевченко