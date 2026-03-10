В бегах и под арестом

В Новосибирске вступило в силу решение суда о заочном аресте совладельца строительного холдинга ПТК-30 Антона Коновалова, обвиняемого в мошенничестве и отмывании денег. В январе бизнесмен, находящийся под судом за обман сотен дольщиков, скрылся. В апелляционной жалобе защита настаивала на отмене ареста, но в этом ей отказали.

Совладелец строительного холдинга ПТК-30 Антон Коновалов с января находится вне досягаемости для правосудия

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Защита не смогла оспорить заочный арест совладельца строительного холдинга ПТК-30 47-летнего Антона Коновалова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, санкция по ней — лишение свободы на срок до десяти лет) и отмывании денег (ст. 174.1 УК РФ, максимальное наказание — семь лет заключения). Новосибирский областной суд сегодня отказал адвокату в удовлетворении жалобы, рассказал «Ъ-Сибирь» прокурор апелляционного отдела прокуратуры региона Дмитрий Богер.

По информации надзорного ведомства, оспариваемое решение Железнодорожный районный суд вынес 20 января. Он объявил Антона Коновалова в розыск, отменил ему подписку о невыезде, избрав меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на полгода с момента его задержания на территории РФ или экстрадиции. Рассмотрение дела, в котором помимо Антона Коновалова фигурирует его отец Владимир Коновалов, было приостановлено.

Основанием объявить застройщика в розыск стало то, что 12 января он не явился на процесс, который тянется с конца 2022 года. Суд поручил организовать принудительный привод предпринимателя, однако найти его не удалось. После этого и последовало ходатайство гособвинителя о заочном аресте Антона Коновалова.

Адвокат просил оставить его доверителю прежнюю меру пресечения, но безуспешно.

Группа ПТК-30 объединяла несколько десятков фирм. В Новосибирске она возвела жилые комплексы «Верхний город», «Четыре мушкетера», ряд административных зданий. В 2018 году совладельцы холдинга, отец и сын Владимир и Антон Коноваловы, оказались под следствием по делу об обмане дольщиков, родственников задержали. Необходимость ареста следователи мотивировали тем, что бизнесмены часто летают за границу: например, в 2017 году они ездили в Испанию якобы с целью приобретения недвижимости на Пиренейском полуострове. Владимир и Антон Коноваловы покупку зарубежной недвижимости отрицали, отмечая, что их арест сведет на нет всю работу с дольщиками по урегулированию проблем. В СИЗО предприниматели провели несколько месяцев. В 2019 году новосибирский арбитраж признал Владимира и Антона Коноваловых банкротами.

В последующем в отношении них было возбуждено еще одно схожее уголовное дело. Суммарный ущерб по ним, подсчитало следствие, превышает 2,1 млрд руб. Ни с одним из эпизодов обвинения отец и сын Коноваловы не согласились.

Константин Воронов