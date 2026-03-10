Мэрия Анапы может расторгнуть контракт с подрядчиком по благоустройству аллеи
Подрядчик, осуществляющий работы по благоустройству пешеходной аллеи в Анапе, растянул сроки. Как сообщила глава курорта Светлана Маслова, работы на объекте ведутся низкими темпами, и мэрия рассматривает вариант расторжения контракта с исполнителем.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Благоустройство пешеходной аллеи по улице Терской в Анапе реализуется более года. На участке предусмотрено обновление пешеходной зоны и замена бордюров. Глава Анапы Светлана Маслова подчеркнула, что для такого объема работ сроки оказались необоснованно растянуты. В настоящее время на объекте наблюдается недостаточное количество техники и рабочих, исполнитель же, по словам Масловой, ссылался на неблагоприятные погодные условия. Эту причину мэр курорта признала несостоятельной.
«Ситуацию будем исправлять, в курортном городе не должно быть разобранных объектов, на которых не видно динамики производства работ»,— сообщила Светлана Маслова.
Глава Анапы дала поручение разработать типовой контракт для всех заказчиков, согласно которому 90% работ должны быть выполнены собственными силами подрядной организации без передачи на субподряд. График осуществления работ по улице Терской скорректируют.
«Если исполнитель не активизируется, рассмотрим вопрос расторжения контракта»,— резюмировала Светлана Маслова.