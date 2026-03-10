Мэрия Анапы может расторгнуть контракт с подрядчиком по благоустройству аллеи

Подрядчик, осуществляющий работы по благоустройству пешеходной аллеи в Анапе, растянул сроки. Как сообщила глава курорта Светлана Маслова, работы на объекте ведутся низкими темпами, и мэрия рассматривает вариант расторжения контракта с исполнителем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Благоустройство пешеходной аллеи по улице Терской в Анапе реализуется более года. На участке предусмотрено обновление пешеходной зоны и замена бордюров. Глава Анапы Светлана Маслова подчеркнула, что для такого объема работ сроки оказались необоснованно растянуты. В настоящее время на объекте наблюдается недостаточное количество техники и рабочих, исполнитель же, по словам Масловой, ссылался на неблагоприятные погодные условия. Эту причину мэр курорта признала несостоятельной.

«Ситуацию будем исправлять, в курортном городе не должно быть разобранных объектов, на которых не видно динамики производства работ»,— сообщила Светлана Маслова.

Глава Анапы дала поручение разработать типовой контракт для всех заказчиков, согласно которому 90% работ должны быть выполнены собственными силами подрядной организации без передачи на субподряд. График осуществления работ по улице Терской скорректируют.

«Если исполнитель не активизируется, рассмотрим вопрос расторжения контракта»,— резюмировала Светлана Маслова.

София Моисеенко