В Волгограде продают торговый центр за 350 млн рублей

В Красноармейском районе Волгограда выставлен на продажу торговый центр «Гурман», расположенный на бульваре Энгельса, 20. Реализацией актива занимается ООО «Радеж» на «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: авито Фото: авито

Площадь трехэтажного здания (с учетом цокольного этажа) составляет почти 5,6 тыс. кв. м. Начальная цена объекта установлена на уровне 350 млн руб. Собственник также рассматривает вариант сдачи помещений в аренду.

В описании лота продавец акцентирует внимание на технических характеристиках и наполнении ТЦ. Отмечается наличие собственной электрощитовой с мощностью 430 кВт, центрального отопления и индивидуального теплового узла. В числе преимуществ также названо присутствие в числе арендаторов крупных федеральных сетей: «Пятерочка», «М.Видео», SОКОLОV, GRАSS, аптека «Здравсити», ПВЗ «Озон», пункт приема химчистки «Золушка».

Нина Шевченко