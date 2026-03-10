Потребность в новых площадках для мусора по Удмуртии превысила 1,4 тысячи мест

Общая потребность в новых контейнерных площадках по Удмуртии составляет чуть более 1,4 тыс. единиц, рассказал зампредседателя правительства республики Роман Габдрахманов на совещании по вопросам вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) в Воткинске. Встреча прошла 10 марта с привлечением профильной комиссии Госсовета республики, в которую обратились депутаты местной гордумы после неоднократных встреч с избирателями по вопросу «наведения порядка» в сфере обращения с ТКО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госсовет Удмуртии Фото: Госсовет Удмуртии

В частности, Воткинску не хватает около 200 контейнерных площадок, рассказал замглавы горадминистрации по архитектуре, строительству, ЖКХ и транспорту Артем Гредягин. Всего в городе 319 мест накопления ТКО, функционирует 116 оборудованных мест, 30 из них требуют капремонта. За 2025 год в городе построено семь контейнерных площадок за счет средств местного бюджета. Слова господина Гредягина приводит пресс-служба Госсовета республики.

Замглавы добавил, что по законодательству места хранения ТКО обустраивают органы местного самоуправления, вывоз мусора осуществляет регоператор «Спецавтохозяйство». Господин Гредягин отметил, что основными вызовами для муниципалитета остаются нехватка финансирования на создание и содержание инфраструктуры, а также значительные затраты на ликвидацию несанкционированных свалок, на что в прошлом году было направлено 2,9 млн руб.

В 2025 году в Удмуртии было построено 168 новых и реконструировано 245 существующих площадок, закуплено более 1,1 тыс. контейнеров, отметил господин Габдрахманов.

«Отдельно была затронута проблема утилизации автомобильных шин, которых в республике ежегодно образуется около 2 тыс. т. В настоящее время в Удмуртии прорабатывается вопрос их централизованного сбора и транспортировки на перерабатывающее предприятие»,— говорится в сообщении.

В числе предложений по итогам совещания — закрепить на законодательном уровне создание и содержание контейнерных площадок за единым оператором, дополнительно информировать населения о правилах обращения с отходами, разработать единый дизайн-код для контейнерных площадок и проработать вопрос создания полигона для растительных отходов. Кроме того, было предложено начать взаимодействовать с минстроем Удмуртии с «целью финансирования строительства контейнерных площадок как части коммунальной инфраструктуры».