В Астрахани снова ищут разработчика проекта реставрации памятника Трусову

В Астрахани повторно объявили конкурс на разработку проекта реставрации памятника революционеру Александру Трусову на ул. Эспланадной рядом с ЦУМом. Монумент, установленный в 1922 году, находится в аварийном состоянии: в октябре 2025 года у скульптуры рабочего отвалилась рука с факелом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Google Maps Фото: Google Maps

Заказчиком выступает МБУ «Зеленый город». Начальная максимальная цена контракта, как и в первый раз, составляет 634,6 тыс. руб.

Предыдущий аукцион, объявленный в конце февраля, не состоялся из-за отсутствия заявок. Прием заявок на участие в новой закупке продлится до 17 марта.

Нина Шевченко