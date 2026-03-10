Водитель мотоблока отправится в исправительный центр за гибель пассажира на М-8

Даниловский районный суд Ярославской области приговорил Александра Черкашина к двум годам принудительных работ за гибель пассажира, которого он перевозил в кузове прицепа мотоблока. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Фото: Прокуратура Ярославской области

Как установил суд, 15 июня 2024 года ночью Черкашин ехал на мотоблоке по трассе М-8 в Даниловском районе. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и двигался по встречной полосе без габаритных огней. В кузове прицепа ехала 44-летняя знакомая подсудимого.

«Черкашин А. создал опасность для движения транспортных средств и совершил столкновение с двигавшемся во встречном направлении автомобилем KIA RIO. Сидевшая в прицепе мотоблока женщина от полученных травм скончалась на месте ДТП»,— сообщили в пресс-службе областного суда.

В суде Черкашин вину не признал и пояснил, что ехал по обочине, на дорогу не выезжал, а перед моментом аварии остановился, чтобы позвонить. Но суд счел, что представленные доказательства свидетельствуют о виновности подсудимого в нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 268 УК РФ).

Сначала ему назначили два года лишения свободы, однако с учетом смягчающих обстоятельств наказание было заменено на принудительные работы с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. На приговор была подана апелляция, но судебная коллегия оставила ее без удовлетворения.

Алла Чижова