В Тольятти мошенники оформили на пенсионера кредиты по карте, которую он не использовал

Автозаводский районный суд Тольятти постановил расторгнуть два кредитных договора, незаконно оформленных мошенниками на пожилого местного жителя. Решение принято по иску прокуратуры. Об этом сообщает надзорное ведомство.

В 2025 году потерпевший обнаружил в своем личном кабинете на портале «Госуслуги» информацию о задолженности по исполнительному производству. Взыскателем по нему выступил банк. Оказалось, что в апреле 2024 года неизвестные оформили на имя пенсионера два кредит, и завизировали их исполнительной подписью нотариуса.

Установлено, что потерпевший является держателем карты указанного банка, которую он не использовал с 2021 года. По этому факту в сентябре 2025 года было возбуждено уголовное дело о краже (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

Прокуратура обратилась с иском в суд в интересах пенсионера. На процессе представитель контрольного органа доказал, что потерпевший не заключал кредитных договоров с банком. В итоге суд признал отсутствующей задолженность пенсионера перед кредитной организацией.

Георгий Портнов