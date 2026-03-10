Средства на вкладах и счетах жителей Самарской области за год выросли на 22%

В прошлом году жители Самарской области предпочитали сберегать средства на банковских вкладах. По данным на 1 января этого года, средства на рублевых вкладах и счетах граждан (без учета счетов эскроу) за год выросли на 22%, до 1,2 трлн руб. Об этом сообщает самарское отделение Банка России.

Снизился интерес людей к крупным покупкам за счет заемных средств. Обязательства по потребительским кредитам в регионе оставались ниже уровня прошлого года (снижение на 3,2%).

Рост оборота общественного питания в регионе в прошлом году продолжился, но был более сдержанным, чем годом ранее. Так, по данным Самарастата, рост был на 7,3% в 2025 году., в 2024 — увеличение на 12,3%.

Большее количество людей стало предпочитать самостоятельно организовывать путешествия внутри страны. Туристы чаще выбирают для заселения мини-отели, апартаменты, арендуют квартиры вместо бронирования номеров в отелях. Часть отдыхающих выбирала зарубежные направления в условиях укрепления рубля, однако заграничные поездки стали более короткими.

Руфия Кутляева