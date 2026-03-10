Торговый дом ММК повышает долю автотранспорта при перевозке продукции

В 2025 году ООО «Торговый дом ММК» (ТД ММК) доставил автомобильным транспортом 305 тыс. т продукции в адрес клиентов — это 22% от всего объема реализованного металлопроката. Экономический эффект от перевода значительной доли перевозок с железнодорожного транспорта на автодоставку составил 229 млн руб.

Благодаря использованию автотранспорта срок доставки сократился до 1-3 дней по сравнению с 16-ю днями железнодорожным транспортом. Современные технологии позволяют точно контролировать местоположение груза, минимизируя риски потерь и задержек в пути.

В условиях растущего спроса на качественные услуги по доставке ТД ММК активно внедряет цифровые решения, направленные на оптимизацию складских процессов. Так, системы «Умный склад» и «Управление логистикой на территории склада» автоматизируют процессы приема и выдачи продукции, а также используют технологии мониторинга запасов. Оптимальная логистика на складах подразделения позволила значительно снизить время погрузки продукции на автотранспорт.

Таким образом, благодаря целенаправленной работе по развитию автодоставки и применению цифровых технологий, ТД ММК обеспечил увеличение объема выполненных заказов и сокращение затрат на транспортировку металлопродукции.

