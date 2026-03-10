За полтора года нижегородка фиктивно прописала у себя 25 мигрантов

Жительница Нижнего Новгорода за период с середины 2024 года до конца 2025 года фиктивно прописала у себя в квартире на улице Маршала Воронова 25 мигрантов. При этом она точно знала, что жить по месту регистрации иностранцы не будут, полагают в полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В отношении нижегородки расследуются уголовные дела по ст. 322.2 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ).

Ранее ее уже судили за аналогичное преступление. Сейчас обвиняемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Андрей Репин