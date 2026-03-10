В Волгограде ищут поджигателя иномарки на проспекте Жукова
В Дзержинском районе Волгограда полиция ищет поджигателя автомобиля Honda на проспекте Жукова, 5. Инцидент произошел в 03:40 9 марта, сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Прибывшие на место эксперты пожарно-технической лаборатории установили, что это был умышленный поджог. Пламя также перекинулось на соседний автомобиль KIA Rio. Сейчас личность злоумышленника устанавливается.
В МВД добавили, что по факту случившегося уже возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Расследование продолжается.