Объем средств физлиц — клиентов ПСБ в Нижегородском регионе увеличился почти в 1,5 раза
В 2025 году жители Нижнего Новгорода и области разместили в ПСБ на 45% больше денежных средств по сравнению с прошлым годом.
Фото: freepik.com
Такой существенный прирост портфеля сбережений физических лиц отмечен впервые за всю историю работы банка в регионе. Особой популярностью у граждан пользовались срочные вклады и накопительные счета ПСБ.
«Прошлый год показал, что интерес жителей к классическим сберегательным продуктам остается на высоком уровне, невзирая на колебания ставок. Мы постоянно отслеживаем рыночную ситуацию и оперативно реагируем на запросы граждан, предлагая конкурентоспособные и эффективные инструменты для увеличения дохода, которыми могут воспользоваться как существующие, так и новые клиенты», — отметил Алексей Гомжин, управляющий Приволжским филиалом ПСБ.
