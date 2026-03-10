Объем средств физлиц — клиентов ПСБ в Нижегородском регионе увеличился почти в 1,5 раза

В 2025 году жители Нижнего Новгорода и области разместили в ПСБ на 45% больше денежных средств по сравнению с прошлым годом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: freepik.com Фото: freepik.com

Такой существенный прирост портфеля сбережений физических лиц отмечен впервые за всю историю работы банка в регионе. Особой популярностью у граждан пользовались срочные вклады и накопительные счета ПСБ.

«Прошлый год показал, что интерес жителей к классическим сберегательным продуктам остается на высоком уровне, невзирая на колебания ставок. Мы постоянно отслеживаем рыночную ситуацию и оперативно реагируем на запросы граждан, предлагая конкурентоспособные и эффективные инструменты для увеличения дохода, которыми могут воспользоваться как существующие, так и новые клиенты», — отметил Алексей Гомжин, управляющий Приволжским филиалом ПСБ.

ПАО "Банк ПСБ". ИНН: 7744000912