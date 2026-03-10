Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Под Ярославлем в тройном ДТП погиб водитель

В Ярославском округе на дороге Ярославль — Рыбинск утром 10 марта произошла авария с участием трех автомобилей, водитель одного из которых погиб. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ярославской области.

Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

По данным ведомства, инцидент произошел на 19-м километре трассы в 8:35. Водитель легкового автомобиля Skoda, личность которого устанавливается, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Sitrak с полуприцепом. После этого Skoda столкнулась с Ford Transit.

«В результате ДТП водитель автомобиля Skoda от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи»,— сообщили в Госавтоинспекции.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа продолжают выяснять обстоятельства аварии. В ведомстве призвали водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Антон Голицын

