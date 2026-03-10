Военнослужащий из Удмуртии вернулся в Россию в рамках обмена военнопленными

Солдат из Удмуртии вернулся в Россию в рамках последнего обмена военнопленными с Украиной 5-6 марта. Об этом во «ВКонтакте» сообщил уполномоченный по правам человека в республике Виктор Кушко.

«Он пробыл в плену более полугода. Боец уже связался с родными, дома его ждут дети»,— написал омбудсмен.

Напомним, 5-6 марта Россия и Украина обменяли по 500 военнослужащих с каждой стороны. Посредниками обмена выступили США и ОАЭ.