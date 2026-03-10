Бастрыкин хочет знать, кто избил подростков в ярославском ТЦ

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту драки подростков в ТЦ «Аура» в Ярославле. Об этом сообщается в Telegram-канале «Следком».

«Глава ведомства Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя следственного управления по Ярославской области Бакухину П.П. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах»,— указывается в сообщении.

9 марта в интернет-сообществах разошлись видеозаписи потасовок и драк в торговом центре. Как установили следователи, группа несовершеннолетних нарушала общественный порядок, сопровождая свои действия применением насилия. Телесные повреждения получили четверо подростков. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. Ход расследования прокуратура области поставила на контроль. Кроме того, надзорное ведомство по поручению прокурора Ярославской области Климента Юрздицкого начало свою проверку.

Мэр Ярославля поручил провести встречу с представителями торговых центров города по вопросу обеспечения безопасности.

Алла Чижова