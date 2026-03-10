Двух астраханцев будут судить за браконьерство на более чем полмиллиона рублей

Прокуратура Лиманского района направила в суд уголовное дело против двух местных жителей, обвиняемых в особо крупном браконьерстве (ч. 3 ст. 256 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе астраханского ведомства.

Фото: 30.мвд.рф

По данным следствия, рыбаки установили в ильмене «Большой Бирюковский» (нерестилище) синтетическую сеть общей протяженностью почти 2 км (более 1,9 м). Находясь на надувной лодке, они выловили 610 особей частиковых видов рыб.

Нанесенный водным биоресурсам ущерб оценен в 596,7 тыс. руб. В счет возмещения убытков суд по ходатайству прокуратуры арестовал плавсредство обвиняемых.

Уголовное дело и иск о компенсации ущерба переданы для рассмотрения в Лиманский районный суд.

Нина Шевченко