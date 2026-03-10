Мэр Ярославля: рыбаки живут в параллельной реальности

Мэр Ярославля Артем Молчанов высказал критику в адрес любителей зимней рыбалки, которые выходят на лед несмотря на действующий запрет. Об этом он сказал на открытом совещании в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Шевардина, Коммерсантъ Фото: Анна Шевардина, Коммерсантъ

Доклад об оперативной обстановке делал представитель регионального управления МЧС. Он рассказал, что выход на лед весной опасен. Господин Молчанов в ответ заявил, что власти несут «серьезные расходы» на работу спасателей, и призвал усилить информационную работу, так как рыбаки продолжают выходить на лед.

«Утром проезжаем через мост и видим — сидят. Сидят, рыбачат. Такое ощущение, что абсолютно ничего не действует. В параллельной реальности люди живут. До чего должно дойти, чтобы погибло еще несколько человек? Только после этого будет понимание? Это не какое-то желание: мэрия взяла, подписала постановление о запрете выхода на лед. Не потому, что мне этого хочется, чтобы люди не получали удовольствие. В чем удовольствие? В том, чтобы умереть?»— эмоционально высказался мэр Ярославля Артем Молчанов.

Антон Голицын