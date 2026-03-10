Метеостанция Ижевска обновила суточный рекорд минимальной температуры 1981 года

На метеостанции Ижевска обновился суточный рекорд минимальной температуры воздуха 9 марта. Столбик термометра в этот день опустился до -26,2 градуса, что на 1,8 градуса ниже, чем в 1981 году.

Ночью 10 марта минимальная температура воздуха составила -25,2 градуса, что соответствует предыдущему суточному рекорду минимальной температуры воздуха 1981 года.

В целом по республике температура воздуха в ночные и утренние часы 9 и 10 марта опускалась до диапазона от -23,3 до -29,6 градусов.